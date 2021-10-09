РИАМО - 9 окт. Майя Майсурадзе, возглавляющая гимназию им. Е. М. Примакова в Одинцовском округе, признана лучшим в стране директором образовательного учреждения, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Профессиональный конкурс «Директор года России – 2021» проводился российским министерством просвещения впервые. Все испытания прошли с 6 по 8 октября в Московской области.

Для директоров со всей территории России подготовили состязания, в которых они могли проявить свой уровень знаний, творческих способностей и смекалки. Директор гимназии им. Примакова Майя Майсурадзе показала в конкурсе самые лучшие результаты.

Награждение победителя проведут 10 октября в Государственном Кремлевском дворце.

«От всей души поздравляю Майю Отаревну с этим результатом. Она настоящий профессионал своего дела, ее победа в конкурсе еще раз доказывает это. Большая честь, что конкурс прошел именно на нашей площадке», - сказала зампред правительства области – министр социального развития Подмосковья Ирина Каклюгина.

Гимназия имени Е.М. Примакова — это многопрофильный образовательный комплекс, в его экосистему входят дошкольное отделение, школа, программа IB DP, дополнительное образование, цифровая гимназия, ассоциация выпускников и образовательный центр «Взлет».

По результатам прошлого учебного года гимназия стала абсолютным лидером образования Московской области, вошла в топ-25 в рейтинге RAEX школ РФ и топ-10 в мировом рейтинге Spear’s school index.

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