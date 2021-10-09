РИАМО - 9 окт. 16-летний подросток на мопеде ударился во время движения головой о шлагбаум, он скончался. Трагедия произошла минувшей ночью на улице Беломорской в столице, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Врачи пытались спасти юношу, но не смогли.

Столичная прокуратура устанавливает все обстоятельства и причины данного инцидента, а еще организовала проверку исполнения требований законодательства о несовершеннолетних.

Как уточняет пресс-служба московской Госавтоинспекции, по предварительным данным, юноша не справился с управлением и врезался в шлагбаум.