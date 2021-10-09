РИАМО - 9 окт. Российского актера Валерия Гаркалина подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), у него на 85% поражено правое легкое и на 75% - левое, сообщает kp.ru.

Артист одновременно подключен еще и к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Его перевели в реанимацию. Минувшей ночью у актера резко упал уровень сатурации.

Всего за несколько дней его легкие оказались поражены на 75%. Он поступил в больницу 2 октября, тогда этот показатель составлял 25%.

За последние несколько лет актер уже несколько раз попадал в больницы. У Гаркалина проблемы с сердцем, которые усугубляются еще и тем, что он любит выпить.

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