РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 окт. Подрядная организация установила 4 дополнительных уличных фонаря в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Подрядная организация МБУ «Подольский комбинат благоустройства» провел работы по установке 4 дополнительных светильников в микрорайоне Климовск.

Светильники направили в сторону построенных в конце сентября тротуаров, расположенных на Больничном проезде вблизи дома 2, корпус 1. Теперь ходить по тротуарам стало более безопасно и комфортно.