РИАМО - 9 окт. Департамент города Москвы по конкурентной политике проводит обучающие семинары уже несколько лет, у участников семинаров есть возможность быть в курсе всей самой актуальной информации и новелл в законодательстве о закупочной деятельности, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В 2021 году прошло уже 87 мероприятий – 40 очно и 47 в дистанционном формате, в них приняли участие более 43 тысяч человек.

«Онлайн формат образовательных мероприятий, особенно в период пандемии, пользуется большим спросом. С начала года к онлайн вебинарам присоединились более 40 тысяч человек, еще свыше 3 тысяч человек посетили очные занятия. Слушателей больше всего интересуют особенности заключения, исполнения, расторжения контрактов в этом году, закупки малого объема у единственного поставщика, минимизация рисков, а также новый порядок внесения сведений в реестр недобросовестных поставщиков», – отметил заместитель мэра.

По самой актуальной теме закупок для начинающих поставщиков проходит бесплатная обучающая программа «Как участвовать в закупках». По ней в этом году состоялось 61 мероприятие, которое посетили около 28 тысяч человек. Слушатели узнали, как работать на электронной площадке, подать заявку на участие поэтапно, как пройти аккредитацию для участия в электронных процедурах, познакомились с типами участников закупок, понятиями электронная подпись и специальный счет, их назначениями, а также узнали, как пройти регистрацию в ЕИС, изучили причины отклонения заявки площадкой и получили ответы на множество своих вопросов.

Для опытных акул рынка предусмотрена программа «Закупки для тех, кто в теме». Кроме закупок, для предпринимателей проходят обучающие семинары по инвестициям.