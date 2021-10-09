РИАМО - 9 окт. Игра между сборными РФ и Словакии в рамках отборочного тура к чемпионату мира по футболу следующего года завершилась победой россиян, сообщает Газета.ru.

Встреча прошла в Казани и закончилась со счетом 1:0. Единственный мяч в матче забил в свои ворота голкипер команды Словакии Милан Шкриньяр.

По итогам игры российская команда занимает второе место в своей отборочной группе, у нее 16 очков. Сборная Словакии находится на четвертом месте с 9 баллами.

Следующую игру команда РФ проведет 11 октября на выезде со сборной Словении. Начало в 21:45.