РИАМО - 9 окт. Прошлой ночью температура в Москве опустилась до минус 1,1 градуса, в подмосковных Черустях – до минус 5,5 градуса, таким образом, прошедшая ночь стала самой холодной в регионе с начала осени. Об этом сообщается на сайте «Метеовести».

В Московском регионе третьи сутки подряд наблюдаются заморозки.

Первые заморозки на территории столицы в этом году зафиксированы 7 октября, что немного раньше средней даты прихода первых морозов в мегаполис с начала XXI века. По данным синоптиков, в среднем первые заморозки наблюдаются в городе 11 октября.

Предстоящей ночью в регионе также может подморозить. Температура опустится до минус 1 – плюс 1 градуса.