РИАМО - 9 окт. На Космодамианской набережной вдоль Москвы-реки установили 6 деревянных столиков со стульями, данные работы были проведены в рамках комплексного благоустройства острова Балчуг в столице, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Уличная мебель покрыта специальным составом, чтобы защитить ее от воздействия влаги, солнечных лучей, а также перепадов температур.

Новые зоны отдыха монтировали поэтапно. Сначала на набережной установили столы, а потом рядом появились стулья. Некоторые горожане приняли столы за одиночные табуреты и дали им шуточные названия. В частности, столы называли «лавки для невлюбленных», «сиденья для отдыха с социальной дистанцией» и «стулья для интровертов».

Ко Дню города в этом году были завершены работы по комплексному благоустройству Садовнической, Софийской, Раушской и Космодамианской набережных, а также улиц, которые к ним прилегают.

В результате данных работ в городе появилось около 9 км современных и комфортных прогулочных маршрутов, расположенных вдоль воды.