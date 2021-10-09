РИАМО - 9 окт. Малооблачная и сухая погода прогнозируется в субботу в Подмосковье и Москве, температура поднимется до плюс 13 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная дневная температура в столице будет плюс 11-13 градусов, в Подмосковье – плюс 8-13. Западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с.

Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 764 мм рт. ст., но при этом оно еще остается выше нормы. Относительная влажность воздуха ожидается в районе 45%.

Для метеочувствительных людей такая погода может негативно отражаться на общем самочувствии, особенно при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.