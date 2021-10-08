РИАМО - 8 окт. Пользователи жалуются на проблемы с доступом к Facebook и WhatsApp. Об этом свидетельствуют данные портала downdetector.ru.

Пользователи из России и со всего мира жалуются на недоступность приложения Facebook (44%) и сайта соцсети (41%). У 15% нет возможности авторизоваться в учетной записи.

57% пользователей WhatsApp заявляют об отсутствии подключения в приложения. У 28% наблюдаются трудности в работе сайта, 15% не могут отправить сообщения.

Масштабный сбой 4 октября отразился на работе соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp и ряда других сервисов. Эксперты считают произошедшее «падение Сети» крупнейшим за всю историю.