РИАМО - 8 окт. Пользователи сообщают о массовом сбое в работе сервиса Instagram. Об этом свидетельствуют данные сайта downdetector.ru.

Сообщения о проблемах стали поступать в 21:40.

65% пользователей жалуются на невозможность зайти в мобильное приложение. У 18% зафиксирован сбой при подключении к серверу. Еще у 17% проблемы с доступом к веб-сайту сервиса.

Чаще всего о проблемах сообщают российские пользователи из Москвы и Петербурга. Также сбой зафиксирован в ряде других стран, включая США и Европу.

Ранее произошел самый масштабный в истории сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp.