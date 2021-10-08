РИАМО - 8 окт. Депутаты Мособлдумы утвердили план работы на четвертый квартал года. В документе порядка 138 пунктов, предстоит рассмотреть 76 законопроектов, сообщает пресс-служба областного парламента.

Как отметила первый зампред регионального парламента Лариса Лазутина, большинство законопроектов касаются социальной политики, экологии, ЖКХ, здравоохранения, строительной сферы и инвестиционной деятельности.

«Безусловно, основной закон – это бюджет Московской области на 2022 год и плановый период 23-34 годов. Его мы планируем рассмотреть в декабре. Как и прежде, обсуждение будет открытым, с привлечением экспертов и активных жителей региона», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Помимо того, в числе приоритетных вопросов – установление базового размера арендной платы на земельные участки на следующий год; развитие инициативного бюджетирования в Московской области; оказание содействия гражданам в приобретении прав на незарегистрированные гаражи и другие.

Также депутатам предстоит провести свыше 50 мероприятий, включая заседания, публичные слушания, приемы делегаций, семинары и круглые столы.