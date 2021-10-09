РИАМО - 9 окт. В субботу городская техника вымоет в Москве все тротуары и дороги с использованием шампуня. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Помимо этого, будут очищены парковки, общественные пространства и дворы. Там, где техника не сможет проехать, промывкой будут заниматься вручную.

Шампунь, который будет использоваться, безопасен. Он не содержит ни щелочей, ни кислот и разлагается в почве.

Промывка стартует в 10 утра. Она позволит избавиться от мазутных и масляных пятен. После нее дороги еще раз промоют, но уже обычной водой.