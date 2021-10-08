РИАМО - 8 окт. На юго-востоке Москвы завершили реконструкцию центра профилактики детского травматизма на Новохохловской улице, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что по проекту существующие два здания были реконструированы, а также построены семь новых корпусов.

«По заданию Мосгосстройнадзора эксперты выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов. Все работы выполнены в строгом соответствии утвержденному проекту», – отметил Войстратенко.

На территории также построен технический корпус со столовой, выставочные павильоны с центральным тепловым пунктом, павильон для секций и кружков, здравпункт. Здесь разместят два тренажерных зала, зал единоборств, павильоны для совещаний и хозяйственный блок с мойкой выставочных экспонатов.