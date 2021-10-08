РИАМО - 8 окт. Участникам избиения молодого человека в метро Москвы предъявлено обвинение по статьям о покушении на убийство и угрозе насилием представителям власти, сообщается на сайте СКР.

Магамаали Ханмагомедову, Ибрагиму Мусалаеву, Гасану Залибекову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 318 УК РФ. По решению Черемушкинского суда Москвы все трое арестованы до 5 декабря.

Драка произошла вечером 4 октября в вагоне поезда между станциями метро «Измайловская» и «Первомайская» Арбатско-Покровской ветки. 25-летнего Романа Ковалева жестоко избили уроженцы Дагестана, когда он заступился за девушку.

Молодого человека госпитализировали с различными травмами, а трех приезжих оперативно задержали. Они оказали сопротивление полицейским.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что пострадавшему в драке с хулиганами выделят помощь в размере 2 млн рублей.

Видео жестокого избиения пассажира в вагоне метро (18+)>>