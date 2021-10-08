РИАМО - 8 окт. Вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова сообщила, что добровольцы стали огромной поддержкой для Московской области и власти региона продолжат помогать волонтерскому движению.

Роль волонтерства и добровольчества в решении социально важных задач обсудили в рамках марафона женского лидерства «Компас женского лидерства#МягкаяСила» мастерской управления «Сенеж».

«Ситуация с Covid стала катализатором для объединения нашего волонтерского движения. Откликнулись люди разных возрастов, представители разных общественных и молодежных организаций, просто инициативные и добрые жители. Сейчас перед нами стоит задача сохранить нашу «армию» и приумножить ее. И мы как власть, конечно, обязаны помогать им и их поддерживать, быть на связи», – сказала Виртуозова.

По ее словам, региональный портал «Волонтеры Подмосковья» сегодня объединяет уже 6 тыс. зарегистрированных добровольцев.

«Мы продолжаем работу по привлечению ребят в волонтерство с прикреплением к платформе, чтобы понимать нашу силу. Всего же по области мы можем говорить примерно о 10 тыс. добровольцев», – добавила Виртуозова.

В Подмосковье есть разные меры поддержки добровольчества. К примеру, во время пандемии 1,5 тыс. волонтеров получили карточки для бесплатного проезда на общественном транспорте, подчеркнула вице-губернатор.

Виртуозова напомнила, что в регионе ежегодно вручается премия губернатора Московской области «Мы рядом». В прошлом году 120 волонтеров получили по 1 млн рублей. В этом году 11 октября снова пройдет церемония награждения и уже около 500 человек получат финансовую поддержку. Среди них будет и большое количество добровольцев.

«Сейчас наши волонтерские штабы во всех 60 муниципалитетах активно работают. Ребята оказывают помощь в самых разных отраслях, в том числе в прививочной кампании, еще волонтеры помогают поддерживать обратную связь с населением. У нас есть такая форма как видео-опросы в муниципальных образованиях – ребята приезжают муниципалитет и общаются с жителями, таким образом, мы можем получать оперативные данные о проблемах и потребностях жителей, а это помогает нам быстро реагировать на все запросы», – резюмировала Виртуозова.