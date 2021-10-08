РИАМО - 8 окт. На Нахимовском проспекте в районе дома 65 водитель автомобиля «ВАЗ 2107» наехал на женщину с ребенком, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. У 9-летней девочки диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и другие множественные травмы, у женщины - перелом бедра, плеча и черепно-мозговую травму.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы выясняют все обстоятельства случившегося.