РИАМО - 8 окт. Минтруд сообщил об увеличении в 2022 году максимального пособия по безработице на 662 руб. Таким образом, его размер составит 12 792 руб., передает РИА Новости.

Максимальный размер пособия по безработице будет приравнен к минимальному размеру оплаты труда 2021 года. Минимальная величина пособия по безработице сохранится на уровне текущего года. На данный момент максимальное пособие по безработице составляет 12 130 руб. – такая же сумма составляет МРОТ 2020 года.

Правительством РФ представлен на общественное обсуждение представлен проект постановления.

При этом условия предоставления пособия не меняются. В первые 3 месяца после постановки на учет как безработного гражданину будет выплачиваться 75% заработка, но не более 12 792 руб., затем еще 3 месяца – 60% заработка, но не более 5 тыс. руб.

На максимальный размер пособия могут рассчитывать те, кто постоянно работал и потерял трудовой доход. Минимальное пособие получают те, кто прежде не работал, не работал длительное время или был уволен за виновные действия.

Кроме того, в зависимости от конкретных жизненных ситуаций, рождение и воспитание детей, временная и постоянная нетрудоспособность, предусмотрена поддержка.

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