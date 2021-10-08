РИАМО - 8 окт. Сотрудники посольства США задержаны за кражу рюкзака у посетителя бара в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщает Федеральное агентство новостей.

Речь идет о военнослужащих корпуса морской пехоты. Известно, что один из гостей бара на Сретенке обратился в полицию. Он попросил найти злоумышленников, которые украли у него сумку с вещами. Сумма ущерба составила 15 тыс. рублей.

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения с места происшествия и выяснили, что к преступлению причастны военнослужащие корпуса морской пехоты посольства США в возрасте от 21 до 26 лет.

МВД инициировало обращение в американское посольство через МИД РФ, чтобы с подозреваемых сняли дипломатический статус для «проведения необходимых следственных действий и возможного привлечения их к уголовной ответственности».