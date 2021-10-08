РИАМО - 8 окт. Подмосковный Жуковский стал победителем федерального конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («умный город»)», сообщается на сайте правительства России.

Город занял 4 место среди победителей по 1 категории. Размер присуждаемой муниципальному образованию премии составит 20 млн рублей. Также победителями в этой категории стали Калуга, Казань, Великий Новгород и Мурманск.

Как отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, активное участие муниципалитетов говорит о стремлении заявить о себе, делиться своими уникальными наработками и успешными практиками.

«Мы видим, что количество заявок на участие с 2017 года увеличилось более чем в 2 раза. Например, номинация «Умный город» прибавила почти 60% к количеству заявок прошлого года, а это значит, что процесс цифровизации городского хозяйства становится все более востребованным, в том числе в сельских поселениях», – сказал Хуснуллин.

На конкурсе было рассмотрено 95 заявок из 39 субъектов страны.