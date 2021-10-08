РИАМО - 8 окт. Более 500 обманутых дольщиков получат ключи от своих квартир в Подмосковье. Решение о завершении строительства принял Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Московской области, сообщает пресс-служба фонда.

Речь идет о дольщиках 2 домов в ЖК «Солнечный град» в Воскресенске, в ЖК «Благовест» в Сергиево-Посадском городском округе, в ЖК «Альянс» в Подольске и дома в Можайском городском округе.

«В планах подмосковного фонда — как можно быстрее приступить к юридическому оформлению прав на данные объекты незавершенного строительства, всего 4 жилых комплекса, чтобы в следующем году уже приступить к строительству и до конца 2023 года вручить дольщикам ключи от таких долгожданных квартир», — сказал директор фонда Вячеслав Бетин.

Он добавил, что все процедуры будут проходить в рамках механизма, разработанного для восстановления прав пострадавших граждан.

«С учетом новых объектов в портфеле у фонда Московской области для завершения строительства на данный момент находится уже 29 жилых комплексов, по которым предстоит обеспечить квартирами более 9 тыс. дольщиков», — заключил Бетин.

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