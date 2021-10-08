РИАМО - 8 окт. Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области начало прием заявок на субсидирование инвестпроектов в отдаленных городских округах региона, сообщает пресс-служба министерства.

В частности, идет прием заявок на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов.

Как отметила глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева, стать участниками могут проекты с общим объемом инвестиций от 50 млн рублей, в результате реализации которых будет создано минимум 50 рабочих мест.

«Проекты должны находиться в отдаленных муниципалитетах Подмосковья, включенных в программу. В рамках этой меры поддержки инвесторы смогут компенсировать до 100 млн рублей своих затрат, но не более 20% от общего объема вложений», — сказала Зиновьева.

Прием заявок на участие в программе продлится до 8 ноября. К отдаленным округам отнесены 10 муниципалитетов: Волоколамский, Зарайск, Лотошино, Луховицы, Орехово-Зуевский, Коломна, Серебряные Пруды, Шатура, Шаховская и Электрогорск.

Получить поддержку от регионального правительства могут инвестпроекты в сфере промышленного производства, оказания гостиничных услуг и сельского хозяйства, реализация которых началась не ранее 1 сентября 2020 года.