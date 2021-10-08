РИАМО - 8 окт. Межрегиональное управление Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям возбудило административное дело после загрязнения берегов реки Клязьмы в Солнечногорске, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Поводом для расследования стало обращение Минэкологии региона. Туда, в свою очередь, поступила жалоба жителей деревни Владычино, которые рассказали, что на протяжении долгого времени кто-то периодически отсыпает береговую полосу реки грунтами неизвестного происхождения вперемешку со строительным мусором.

Зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин отметил, что информация, полученная от жителей, подтвердилась. Он также подчеркнул, что Клязьма является объектом федерального надзора.

«Однако это подмосковная река, и нам важно ее состояние, тем более, что сейчас министерство реализует масштабный проект расчистки Клязьмы до границы с Владимирской областью. Поэтому мы направили все материалы в Росприроднадзор и, в случае необходимости, поможем коллегам выявить нарушителей и прекратить загрязнение берегов реки», — сказал Разин.

В 2021 году началась расчистка Клязьмы на участке от Пироговского водохранилища до пересечения с улицей Речная Дачная в городе Королеве. В результате расчистки русла улучшатся условия жизни более чем 90 тыс. жителей городских округов, тяготеющих к реке.