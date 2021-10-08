РИАМО - 8 окт. В Москвоской области по программе «Социальная газификация» заключен 10-тысячный договор с «Мособлгазом», сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.

За 3,5 месяца действия президентского проекта к газу подключено более 4 тыс. домовладений Подмосковья.

«Заключить комплексный договор можно прямо сейчас, даже если по плану соцгазификации работы в населенном пункте будут проводиться в следующем году. Газопровод будет бесплатно доведен до границ каждого земельного участка, попавшего в президентскую программу», – отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов добавил, что работы внутри участка может выполнить любая специализированная организация, однако с «Мособлгазом» это сделать удобнее всего, нужно лишь подписать 1 комплексный договор на все услуги.

«Независимо от места регистрации жители могут подать заявку на договор в офисах обслуживания клиентов, офисах социальной газификации, МФЦ, Мосэнергосбыте, МособлЕИРЦ или онлайн на нашем сайте и сайте министерства энергетики Московской области. Заявки принимают в 674 точках региона», – сказал Баранов.

Подписать комплексный договор можно не только на дому, во время выезда специалиста, но и в офисах соцгазификации. Сотрудник офиса вместе с жителем спроектирует онлайн трассу газопровода по участку и сформирует договор.

Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>