РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 окт. Вопросы по реконструкции парка Талалихина в подмосковном Подольске обсудят с жителями в субботу, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Встреча Общественного совета парка культуры и отдыха им. Виктора Талалихина состоится в 13:00 на балюстраде у летней веранды.

Во встрече, инициатором которой выступил комитет по культуре и туризму администрации округа, примут участие представители организации-проектировщика, комитета по строительству и архитектуре, подрядчика, члены Общественной палаты Подольска. На ней обсудят все накопившиеся вопросы по реконструкции и благоустройству парка.