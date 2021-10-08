РИАМО - 8 окт. Бывший персональный менеджер туристической фирмы украл у жительницы Химок 430 тыс. рублей, которые она собиралась потратить на отель и перелет в другой стране, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Обратившаяся в полицию женщина объяснила, что она обратилась для организации поездки в одну из заграничных стран к персональному менеджеру, который ранее оформлял ей путевки. Он принял у нее несколько безналичных платежей и обязался зарегистрировать в отеле и приобрести авиабилеты.

«В день запланированного вылета мужчина сообщил, что отель отказал в бронировании мест, и предложил вернуть денежные средства, чего в дальнейшем не сделал. Материальный ущерб составил 430 тыс. рублей», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД России Татьяна Петрова.

Она добавила, что на момент обращения женщины менеджер уже не являлся сотрудником туристической компании.

«Фигурант дал признательные показания и пояснил, что под предлогом оказания помощи в организации тура решил заработать и рассчитаться с долгами», – заключила Петрова.