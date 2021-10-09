РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 окт. Открытый фестиваль многонационального творчества пройдет в Красногорске. Мероприятие состоится в субботу в парке культуры и отдыха «Ивановские пруды», сообщается на официальном сайте администрации округа.

В программе фестиваля - дыхательная гимнастика от Марины Корпан, выступления народных коллективов национальных культурных автономий, благотворительная лотерея, мастер-классы по прикладному творчеству, гастрономический фестиваль. Начало в 11:00.

В 16:00 запланировано выступление Jazz band Александры Кеосаян.