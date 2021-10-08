РИАМО - 8 окт. В предстоящие выходные дни на дорогах Подмосковья массово проверят водителей на соблюдение ПДД, сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сотрудники Госавтоинспекции Московской области обратят внимание на использование водителями и пассажирами ремней безопасности, проверят правильность перевозки детей и использование пешеходами световозвращателей.

Также водителям объяснят, почему не стоит использовать гаджеты при управлении транспортом, расскажут о последствиях, которые происходят при выезде на встречную полосу и при управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Автомобилистам рекомендуют пользоваться навигаторами и выбирать оптимальные временные промежутки для поездок на личном автотранспорте.