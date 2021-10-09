РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 окт. День семейного здоровья пройдет в субботу в поликлинических отделениях №№6 и 10 в подмосковных Люберцах. Пройти обследование можно будет с 09:00 до 13:00, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В Московской области реализуется программа по проведению диспансеризации и профессиональных осмотров «День семейного здоровья». За одно посещение поликлиники родители и дети могут пройти медицинский осмотр и получить рекомендации врачей.

В городском округе Люберцы Дни семейного здоровья будут проходить дважды в месяц. Чтобы пройти диспансеризацию, нужно заранее записаться на сайте госуслуг в разделе «День семейного здоровья».

В рамках акции взрослые и дети смогут пройти осмотр терапевта и педиатра, измерить внутриглазное давление, сдать кровь на анализ, сделать флюорографию, а также ЭКГ и маммографию по показанию врача в зависимости от возрастной категории.