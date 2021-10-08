РИАМО - 8 окт. Краснокнижные серые журавли улетели из Московской области на холодный перид, их возвращение ожидается весной, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.

Два раза в год — осенью и весной — эти птицы пролетают огромные расстояния от мест гнездовий до мест зимовки и обратно — около 800 км за сутки.

В Подмосковье журавли живут и гнездятся в болотистой местности либо на заболоченных берегах озер и рек. Птицы предпочитают моногамные отношения.

Серые журавли вырастают до 115 см в высоту. Окрас оперения у взрослых особей преимущественно серый, лишь некоторые участки окрашены в черный или белый цвет. При этом самки и самцы друг от друга практически не отличаются.

Считается, что журавли обитали на Земле уже 40-60 млн лет назад и даже застали динозавров, а их изображения на стенах пещер Африки и Северной Америки дошли до наших дней. Само же семейство журавлиных насчитывает 15 видов, из которых 7 обитают в России.