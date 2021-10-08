РИАМО - 8 окт. Подмосковные дзюдоисты завоевали 23 медали на первенстве Центрального федерального округа. Соревнования завершились 4 октября, в них приняли участие 540 спортсменов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортсмены из Подмосковья удостоились 5 золотых, 5 серебряных и 13 бронзовых медалей.

В весовой категории до 46 кг представители Подмосковья заняли все лидерские позиции: Карапет Арутюнян – 1 место, Иван Юртаев – 2 место и Павел Коловердов – 3 место. В весе до 48 кг среди девушек серебро завоевала Александра Козлова, а бронзу – Варвара Разина. В категории до 50 кг золото взял Артем Еремин, а бронзу Данил Бикбаев.

Представительницы Подмосковья также заняли все призовые места в весовой категории до 57 кг: Анна Иванихина – 1 место, Виктория Мордовкина – 2 место, София Полущева – 3 место. В весовой категории до 60 кг Евгений Сазонов завоевал золото, а Сергей Знаменщиков – бронзу.

Валерия Седова и Анастасия Измалкова стали бронзовыми призерами в весовой категории до 63 кг, Полина Лопаткина заняла 3 место в весовой категории до 70 кг, Дамир Губиев стал лучшим в весовой категории до 90 кг, а Григорий Божьев удостоился бронзы в весовой категории свыше 90 кг.

Аделина Нестерова и Иван Цветков стали вторыми в весовых категориях до 40 кг и до 55 кг соответственно. Бронзовые медали также завоевали Александр Борисов в категории до 66 кг, Данила Даев в категории до 73 кг и Дмитрий Чичков в весе 73 кг.

Всего в состязаниях приняли участие 379 юношей и 161 девушка.