РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 окт. Представитель омбудсмена в Московской области в городском округе Подольск Екатерина Попова вместе с юристами проконсультировала пенсионеров по вопросам наследования и взыскания алиментов, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

6 октября состоялся традиционный «Правовой марафон для пенсионеров». В нем приняли участие руководитель Единого центра оказания квалифицированной юридической помощи Арсен Дарбинян, адвокаты и юристы.

В ходе приема жители задавали вопросы, касающиеся наследования имущества, оформления гаражных боксов, коммунальных платежей и взыскания алиментов с трудоспособных детей. Всего на прием обратились 12 человек. Все жители получили квалифицированную юридическую консультацию в соответствии с действующим законодательством и новый выпуск «Вестника уполномоченного по правам человека в Московской области».