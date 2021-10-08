РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 окт. Работы по благоустройству территории пруда Коровка в микрорайоне Железнодорожный Балашихи планируют завершить до конца октября текущего года, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В пятницу глава Балашихи Сергей Юров во время выездного совещания оценил темпы и качество проводимых работ, которые начались в сентябре. По просьбам жителей провели дератизацию берега водоема. Затем пруд осушили, при помощи техники извлекли иловые отложения со дна. Впереди – укрепление берегов водоема, благоустройство тропиночной сети, установка малых архитектурных форм, освещение, оборудование пирса.

«Проект согласован с жителями. Дно будет простелено специальной пленкой, чтобы вода не уходила, будут высажены растения, газонная трава, выполнено мощение по периметру. Также отремонтируют ротонду, которая расположена рядом с прудом. Сомнений нет, что все работы будут выполнены в срок», – сказал Юров.

Работы проводят в рамках программы правительства региона «Инициативное бюджетирование» по итогам голосования на портале «Добродел».

Общественное пространство набрало достаточное число голосов для участия в проекте. На его благоустройство из регионального и муниципального бюджетов выделено 20 млн рублей.

Пруд Коровка – центр притяжения жителей густонаселенного микрорайона Железнодорожный. Он расположен недалеко от сквера на улице Пролетарской, проспекта Героев и ж/д станции Железнодорожная. До начала работ качество благоустройства общественного пространства не отвечало современным стандартам городской среды.