РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 окт. Завершился ремонт здания, в котором располагаются патологоанатомическое отделение и отделение судмедэкспертизы Люберецкой областной больницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Это здание постройки 60-х годов XX века, оно, конечно, нуждалось в серьезном ремонте. За несколько месяцев была проделана большая работа: отремонтированы крыша, инженерные коммуникации, обновлена вентиляция, во всех внутренних помещениях проведены отделочные работы, а также заменены окна и светильники. Отделения полностью обновлены», – сказал главврач больницы Дмитрий Семенцов.

Он напомнил, что по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе в рамках модернизации первичного звена проводится масштабная программа по текущему ремонту в медицинских организациях.