РИАМО - 8 окт. Имена победителей ежегодной премии губернатора Московской области «Мы рядом ради перемен» объявят 11 октября на торжественной церемонии, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций региона.

Премия вручается за социально значимые инициативы, направленные на позитивные перемены разного масштаба в Подмосковье.

Торжественная часть пройдет в онлайн и офлайн-форматах. Подключения будут организованы из около 50 разных точек в округах региона. Еще проведут трансляцию в прямом эфире.

Всего вручат 500 премий, а общий призовой фонд составит 80 млн рублей. 10 участников с самыми интересными и полезными реализованными идеями получат премию в рамках спецноминации «Перемены Подмосковья».

«В этом году премия губернатора Московской области называется «Мы рядом ради перемен» и посвящена она, в первую очередь, неравнодушным людям, которые улучшают качество жизни в регионе своей отзывчивостью и желанием помогать другим», - сказала министр правительства Подмосковья по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе

Она добавила, что с 21 июня по 11 июля было принято 6640 заявок от жителей на участие в конкурсе. Также более 227 тыс. человек зарегистрировались на сайте для поддержки проектов, в общей сложности они отдали свыше 1 млн голосов, чтобы фавориты прошли в следующий этап.

«Дальше из 1183 номинантов наше экспертное жюри выбирало лауреатов. Премия губернатора уже стала традицией для наших добровольцев, это не только ощутимая финансовая поддержка, но и общественное признание для людей, которые развивают и меняют наше Подмосковье. Для нас очень важно собраться всем вместе и поздравить наших героев, чьи дела и поступки вдохновляют каждый день», — уточнила Швелидзе.

Она подчеркнула, что вся Московская область ждет результатов премии с большим предвкушением.

Премия была учреждена в 2013 году. За 7 лет проведения конкурса более 250 тыс. жителей региона подали заявки на участие, свыше 12,5 тыс. человек стали лауреатами.