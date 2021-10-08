РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 окт. Полицейские подмосковного Красногорска задержали 36-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья за кражу электроники из магазина, сообщили в пресс-службе УМВД России по горокругу.

В дежурную часть УМВД России по Красногорску поступило заявление от представителя одного из сетевых магазинов на ул. Международной о краже товаров на сумму более 25 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела полиции микрорайона Павшино по подозрению в совершении преступления установили и задержали 36-летнего урожца одной из республик ближнего зарубежья.

Установлено, что подозреваемый, находясь в торговом зале, похитил с прилавка 2 компьютерные мыши и 5 игровых дисков, спрятал их в сумку и, не оплатив товар, скрылся с места происшествия. Мужчина перепродал украденное, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

Дознаватель отдела дознания УМВД возбудил в отношении злоумышленника уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.