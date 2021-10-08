РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 окт. Тротуар, соединяющий улицы Калинина и Пионерская в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, обустроили по программе «Народные тропы», сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В нынешнем году в Подмосковье по поручению губернатора региона Андрея Воробьева запустили программу «Народные тропы», в рамках которой обустраиваются пешеходные дорожки по маршрутам, протоптанным жителями. В 2021 году в Подмосковье планируют обустроить свыше 600 таких объектов.

Результат благоустройства данного объекта оценил глава Балашихи Сергей Юров во время выездного совещания.

Тротуары строят, ориентируясь на мнение жителей. Например, вдоль дома №24 по улице Пионерской жители сокращали расстояние к остановке общественного транспорта «Военкомат». Жители микрорайона теперь с комфортом могут добраться с улицы Калинина на Пионерскую.

При обустройстве «народных троп» рабочие придерживаются единого стандарта. Ширина тротуара составляет 2 м, его асфальтируют, а вдоль пешеходной дорожки устанавливаются бордюры и освещение. В текущем году в Балашихе благоустроят 68 пешеходных дорожек общей протяженностью около 9 км. Работы завершат до конца октября.