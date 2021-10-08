РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 окт. Встреча с заместителем главного врача по поликлинической работе МГКБ Максимом Максимовым по поводу необходимости вакцинации от Covid-19 прошла в мытищинском клубе «Активное долголетие», сообщается на сайте администрации горокруга.

«Все члены клуба «Активное долголетие» привиты от вируса. Это сейчас является вынужденным, но необходимым требованием. Принимать участие в мероприятиях клуба возможно только при наличии справки о вакцинации. Ради нашей общей безопасности», - сказала директор библиотечно-информационного центра Мытищ Анастасия Мартынова.

Максимов призвал участников клуба довести информацию о необходимости вакцинации всем родным, знакомым и соседям. Поскольку меры ограничения хоть и являются действенным инструментом в борьбе с пандемией, но коллективный иммунитет к болезни работает куда эффективнее.

«Прививка не гарантирует того, что вы не заболеете. Но практика показывает, что вакцинация значительно облегчает течение болезни и не дает побочных эффектов. Процесс вакцинирования длится уже год. Самый большой подъем был в период ограничений. Именно в этот период наблюдался спад заболеваемости», - уточнил Максимов.

Он добавил, что врачи понимают, что не все люди готовы вакцинироваться. Есть и те, кто принял для себя принципиальное решение не делать прививку.

«Но мы будем продолжать наши встречи, общаться с людьми, объяснять эту необходимость. Ведь если человек заболел, то это не только его проблема, но опасность для окружающих, для медицинского персонала, который будет его лечить», - отметил Максимов.

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