РИАМО - 8 окт. Министерство юстиции России включило 9 журналистов и 3 компании в реестр СМИ-иноагентов, сообщает Nation News.

В реестр иноагентов внесены Mason G.E.S. Anonymous Foundation, MNews.world и компания Stichting Bellingcat.

Кроме того, в список вошли Галина Арапова, Татьяна Вольтская, Андрей Захаров, Екатерина Клепиковская, Роман Перл, Евгений Симонов, Елена Соловьева, Даниил Сотников и Елизавета Сурначева.

На сегодняшний день в реестре СМИ-иноагентов числятся 85 частных лиц и организаций.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что отменять закон об иностранных агентах в России «точно не будут».