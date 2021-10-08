РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 окт. После обследования территорий в городском округе Люберцы в список ремонта асфальтового покрытия на 2022 год вошли 38 школ и детских садов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В рамках исполнения поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева проведено обследование территорий образовательных учреждений городского округа Люберцы для формирования перечня объектов, где необходимо произвести ремонт асфальтового покрытия в 2022 году. В первую очередь вошли 38 школ и детских садов округа, всего же в списке - 63 адреса», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что эти территории наиболее остро нуждаются в проведении дорожно-ремонтных работ.

«Там каждый день ходят родители и дети, проводятся торжественные, памятные и спортивные мероприятия - качественное асфальтовое покрытие должно быть на территории всех образовательных учреждений округа», - пояснил Ружицкий.