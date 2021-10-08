РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 окт. Пробки в 7 баллов из 10 возможных образовались на основных автомагистралях в подмосковном Красногорске вечером в пятницу, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

На Новорижском шоссе наблюдается затор протяженностью около 4 км от пересечения с Ильинским шоссе до МКАД.

В обратном направлении движение затруднено от улицы Мневники до ТЦ «Рига Лэнд». Участок около 18 км обозначен на карте красным и желтым цветами. Сервис оценивает ситуацию на 7 баллов.

Напряженная дорожная ситуация также на кольце на пересечении Новорижского и Ильинского шоссе. На последнем участок от кольца до Заводской улицы обозначен красным, далее до эстакады на пересечении с Волокодамским шоссе – желтым.

На Волоколамском шоссе от эстакады до МКАД путь свободен. Тем, кто едет в область, предстоит преодолеть ряд пробок – от станции МЦД-2 Пенягино до микрорайона Изумрудные холмы маршрут обозначен частично красным, частично желтым цветами. Локальные пробки наблюдаются также в сторону Москвы на отрезке от Изумрудных холмов до ТЦ «Красный кит».

Дорога, ведущая от улицы Дубравной в московском микрорайне Митино до Речной в Красногорске, обозначена бордовым – движение на этом отрезке крайне затруднено.

Путилковское шоссе от Химок до Пятницкого шоссе также отмечено на карте красным и желтым цветами.

Наблюдаются участки со сниженной скоростью потока на Пятницком шоссе в обоих направлениях.