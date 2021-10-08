РИАМО - 8 окт. Бывшего вице-президента группы компаний «ПИК» и директора по развитию регионов ПАО «СК «Самолет» Александра Лефеля заключили под стражу на 2 месяца, об этом сообщает пресс-служба Тверского районного суда

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого в виде заключения под стражу на срок до 7 декабря 2021 года.

Лефель обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ в хищении денежных средств группы компаний «ПИК» в особо крупном размере.

Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.