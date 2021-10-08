РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 окт. Воспитанникам одного из детских садов подмосковного Красногорска напомнили о правилах безопасности для пешеходов в пасмурную погоду, сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по городскому округу.

Сотрудники Госавтоинспекции и волонтеры общественной организации провели с юными участниками дорожного движения мастер-класс «Осень в безопасности». Детям напомнили о правилах поведения на улице в пасмурную погоду и рассказали о важности ношения фликеров.

После теоретической части организаторы урока предложили малышам украсить свои зонты наклейками со световозвращающим эффектом. Кроме того, стражи правопорядка научили дошкольников правильно и безопасно пересекать проезжую часть. Они акцентировали внимание на влиянии сторонних предметов, снижающих обзор дороги.

В конце встречи юные участники мероприятия получили в подарок световозвращающие браслеты и тематические брошюры.