РИАМО - 8 окт. Общая сумма платежей, перечисленных за 9 месяцев 2021 года в бюджет России и государственные внебюджетные фонды налогоплательщиками, состоящими на учете в налоговых органах Подмосковья, превысила 1 117 млрд руб., сообщает пресс-служба УФНС России по Московской области.

Бюджетная система России пополнилась на 770,5 млрд руб. Показатель аналогичного периода 2020 года превышен более чем на четверть (25,3%), или на 155,8 млрд руб.

Поступления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды составили 346,6 млрд руб. с ростом к уровню прошлого года на 51,5 млрд, или на 17,5%.

В консолидированный бюджет Московской области мобилизовано 492,6 млрд руб. с ростом к уровню прошлого года более чем на 108 млрд руб., или на 28,2%. Поступления в областной бюджет составили 384,8 млрд руб., в бюджеты муниципальных образований – 107,8 млрд.

Основным доходным источником территориального бюджета является налог на доходы физических лиц, поступления которого составили 215,1 млрд руб., или 43,7% от общей суммы мобилизованных в данный бюджет доходов. Поступления налога на прибыль организаций превысили 140,5 млрд руб., или 28,5% от общей суммы доходов.

Основная доля доходов консолидированного бюджета РФ формировалась за счет платежей по НДС – 29,4% от общего объема поступлений, по налогу на доходы физических лиц – 27,9%, по налогу на прибыль организаций – 20,8%, а также за счет поступлений имущественных налогов – 8,3%.

Основной доходный источник федерального бюджета – НДС, его доля поступлений составила 81,5%. Второй по значимости – налог на прибыль организаций, на долю которого приходится 7,2% поступлений. Налогом на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию РФ из Республики Беларусь и Республики Казахстан, обеспечено 6% поступлений.