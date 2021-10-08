РИАМО - 8 окт. Библиотеки Московской области выдали гражданам более 1 млн единых читательских билетов по состоянию на 8 октября 2021 года, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Единый читательский билет дает носителю право на выбор книг в любых библиотеках Подмосковья. Для его получения достаточно прийти в одну из библиотек региона и записаться как читатель.

После регистрации читательского билета его обладатель сможет читать во всех подмосковных библиотеках, а также заказывать книги через портал библиотек Московской области.

Кроме того, при визите в библиотеку обладатель читательского билета сможет получить нужную книгу за 2 минуты, а также подписаться на уведомление обо всех мероприятиях в библиотеках региона.