РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 окт. Возгорание случилось в частном доме в деревне Харитоново городского округа Подольск, в результате ЧП погибли 2 человека, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны округа.

Сообщение о горящем доме поступило в 00:14 пятницы. К моменту прибытия первых пожарных расчетов происходило открытое горение двухэтажного кирпичного дома в деревне Харитоново по всей площади. В результате пожара весь дом выгорел изнутри.

Отделом надзорной деятельности и правоохранительными органами проводится проверка, чтобы установить причину возгорания.

В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 17 человек личного состава и 5 единиц техники.

С наступлением холодов горожан просят проверить отопительные, электронагревательные приборы и все, что связано с системой отопления жилых многоквартирных домов, а также частных домовладений.