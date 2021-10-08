РИАМО - 8 окт. Агентство инвестиционного развития Подмосковья и компания «Яндекс» подписали соглашение о поддержке молодых малых и средних предприятий (МСП) региона, благодаря ему предприниматели смогут получить доступ к маркетинговым инструментам «Яндекса» менее чем за 20% от их стоимости, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.

«Поскольку сейчас владельцам малого и среднего бизнеса необходимо продвижение на интернет-площадках, мы решили поддержать их в этом. Для запуска рекламной кампании предпринимателю будет необходимо оплатить всего 10 тыс. руб., еще 50 тыс. субсидирует правительство области. В результате представители МСП получат доступ к маркетинговому инструментарию «Яндекса» для продвижения продукции, товаров и услуг на 60 тыс. руб.», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Принять участие в программе может любой бизнес в сфере производства или оказания услуг. Для присоединения к программе предприниматель или фирма должны быть зарегистрированы на территории Московской области не более года и не иметь налоговых задолженностей.

Заявки на участие принимаются с 10 октября 2021 года. Начать использовать бюджет предприниматель может в любое время. Средства можно расходовать на запуск рекламной кампании в «Яндекс.Директе», рекламную подписку от «Яндекс.Бизнеса», приоритетное размещение на «Яндекс.Картах», а также на проведение опросов в «Яндекс.Взгляде».

Подать заявку на получение поддержки можно онлайн через личный кабинет цифровой платформы «Мой бизнес», либо в любом офисе «Мой бизнес» на территории Подмосковья. Подробная информация о требованиях и условиях получения услуги доступна на Инвестиционном портале Московской области.