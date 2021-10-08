РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 окт. Сотрудники компании «Линде Газ Рус» вместе с жителями высадили 14 желтолистных и краснолистных кленов во дворе домов №4 и 8 по улице Майкла Лунна в Балашихе, мероприятие прошло в рамках экологической акции, а также к дню рождения компании, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

АО «Линде Газ Рус» – крупнейший в России производитель промышленных, пищевых, медицинских и специальных газов. В этом году в 27 день рождения компании, а также в 77-й год рождения Балашихинского кислородного завода было решено провести экоакцию и высадить деревья в одном из дворов округа.

«Мы традиционно проводим волонтерские акции к дню рождения нашей компании. Сегодня в ходе экоакции высадили 14 кленов двух видов-краснолистные кустарные и желтолистные. Данная площадка для посадки на улице Майкла Лунна была рекомендована управлением экологии и природопользования администрации округа по запросу жителей», - сказала руководитель службы коммуникаций компании Анна Жемчугова.

Она добавила, что жители просили облагородить данную территорию и высадить здесь именно клены.

«Мы пошли навстречу этому и озеленили территорию, высадив молодые деревья. Сегодня к нам присоединились местные жители со своими детьми. Это потрясающие ощущения! Ведь так, своей акцией, мы привлекаем и подрастающее поколение», - подчеркнула Жемчугова.

«Линде Газ Рус» является постоянным участником экологических мероприятий в Балашихе, включая «Наш лес. Посади свое дерево».

Балашихинский кислородный завод основан лауреатом Нобелевской премии, выдающимся физиком Петром Капицей. В 1994 году шведская компания AGA приобрела контрольный пакет акций завода. В 2000 году компания AGA вошла в состав Linde — крупнейшего в России производителя промышленных, пищевых, медицинских и специальных газов.