РИАМО - 8 окт. Полнометражный художественный фильм планируют снять об экстренной посадке самолета Airbus А321 на кукурузное поле в Раменском округе, сообщил пилот лайнера, Герой России Дамир Юсупов.

Лайнер «Уральских авиалиний», вылетевший из аэропорта Жуковский в Симферополь, 15 августа 2019 года сразу же после взлета совершил экстренную посадку в кукурузном поле в Раменском округе. В оба двигателя самолета попали птицы. На борту находилось 226 человек.

«Хочу с вами поделиться новостью о том, что событиям, связанным с посадкой А321 на кукурузное поле в Подмосковье, будет посвящен полнометражный художественный фильм. Со мной связалась известная кинокомпания, и мы решили реализовать эту идею», - написал Юсупов в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что будет консультантом для создания достоверной картины посадки лайнера в фильме. Съемки начнутся летом в следующем году.

Погибших в результате ЧП нет. За медпомощью обращались 76 человек. На следующий день после инцидента президент страны Владимир Путин подписал указ о присвоении командиру самолета Airbus A321 Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину званий Героев России.