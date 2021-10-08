РИАМО - 8 окт. Полнометражный художественный фильм планируют снять об экстренной посадке самолета Airbus А321 на кукурузное поле в Раменском округе, сообщил пилот лайнера, Герой России Дамир Юсупов.
Лайнер «Уральских авиалиний», вылетевший из аэропорта Жуковский в Симферополь, 15 августа 2019 года сразу же после взлета совершил экстренную посадку в кукурузном поле в Раменском округе. В оба двигателя самолета попали птицы. На борту находилось 226 человек.
Он отметил, что будет консультантом для создания достоверной картины посадки лайнера в фильме. Съемки начнутся летом в следующем году.
Погибших в результате ЧП нет. За медпомощью обращались 76 человек. На следующий день после инцидента президент страны Владимир Путин подписал указ о присвоении командиру самолета Airbus A321 Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину званий Героев России.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии