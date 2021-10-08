РИАМО - 8 окт. Многокилометровые заторы образовались на столичных дорогах в вечерний час пик в пятницу, загруженность улиц составила 8 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Крупные пробки отмечаются на севере, северо-западе, юго-западе, юге и юго-востоке МКАД, а также почти по всей протяженности ТТК и Садового кольца.

В центре мегаполиса заторы наблюдаются на Бульварном кольце, Мясницкой улице, набережных, улице Солянке, Старомонетном переулке и других.

К 19 часам загруженность городских дорог снизится до 7 баллов. Свободными улицы и дороги столицы станут после 22 часов, тогда прогнозируется 3 балла.